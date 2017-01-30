الاجتماع التنسيقي الأول حول العناية بالتراث الطبي الإسلامي

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‏مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

عُقد بمعهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى الاجتماع التنسيقي الأول، للعناية بالتراث الطبي الإسلامي، برئاسة عميد معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي الأستاذ الدكتور عدنان بن محمد الحارثي، بحضور عميد كلية الطب الدكتور أنمار ناصر، ووكيل معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي الدكتور عبدالرحمن أبو الخيور، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والمعهد الدكتور هاني المعلم، الدكتور جمال حمدي، الدكتور سعيد الحارثي، الدكتور محمد بن عبيد، الدكتور أحمد المباركي، والدكتور عدنان القيسي. وتم خلال الاجتماع بحث السبل المناسبة لتوظيف التراث الطبي الإسلامي في مجالاته المختلفة، بما يخدم علم الطب والخدمات الطبية في العصر الحديث.

وأوضح عميد معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي الدكتور عدنان بن محمد الحارثي، أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول، وستتبعه اجتماعات أخرى لاحقة لاستكمال عمل البرنامج الذي يحقق الأهداف المرجوة ضمن استراتيجية المعهد في ربط التراث الإسلامي المخطوط بالتخصصات العلمية المعاصرة المختلفة، وما يحمله ذلك من محاولة توظيف هذا التراث بالاتجاهات العلمية والثقافية الحديثة، مشيداً بما يحظى به المعهد من دعم واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي لكافة برامجه وأنشطته، متمنياً أن يرتقي المعهد بأهدافه للوصول للهدف المنشود من ذلك.