الاجتماع العربي الأوروبي يؤكد على مرحلة انتقالية في سوريا

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القاهرة – واس

أعرب وزراء خارجية الدول العربية ونظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا، معربين عن إدانتهم بشدة لهجوم نظام الأسد على مدينة حلب، ومؤكدين التزامهم بدعم إعمار سوريا فور التوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية شاملة.

جاء ذلك في الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماع العربي الأوروبي الرابع الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أمس، برئاسة مشتركة من وزير خارجية تونس خميس الجينهاوي عن الجانب العربي، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد فيدريكا موجريني عن الجانب الأوروبي.

وأشار الوزراء إلى أهمية تحقيق سلام عادل ودائم وشامل طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رؤية حل الدولتين، داعين إلى تعزيز دور المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن لتولي مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وندد المشاركون في الاجتماع العربي الأوروبي بالسياسات والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان غير القانوني، مطالبين بضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وفك الحصار عن غزة.وأكد الوزراء دعمهم للحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.