العدد 21792 23 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الاحتراف تضع شروطا للتسجيل في الشتوية

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الاحتراف تضع شروطا للتسجيل في الشتوية
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الرياض- البلاد

كشفت لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم عن متطلبات تسجيل اللاعبين في الفترة الشتوية. وذكرت اللجنة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن على الأندية التي تود السماح لها بتسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة،

إرسال الحوالات البنكية لرواتب اللاعبين حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بالنسبة لأندية دوري جميل للمحترفين.

علما أن الفترة تبدأ يوم الأربعاء الرابع من يناير المقبل، حتى الثلاثاء الـ 31 من الشهر ذاته.

التصنيف: الرياضة

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