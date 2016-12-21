الاحتراف تضع شروطا للتسجيل في الشتوية

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الرياض- البلاد

كشفت لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم عن متطلبات تسجيل اللاعبين في الفترة الشتوية. وذكرت اللجنة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن على الأندية التي تود السماح لها بتسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة،

إرسال الحوالات البنكية لرواتب اللاعبين حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بالنسبة لأندية دوري جميل للمحترفين.

علما أن الفترة تبدأ يوم الأربعاء الرابع من يناير المقبل، حتى الثلاثاء الـ 31 من الشهر ذاته.