الاحتفاء بأسر شهداء الواجب بجازان

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جيزان- البلاد

احتفى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بأسر شهداء الواجب من مختلف القطاعات العسكرية من أبناء المنطقة بحضور مدير عام فرع الوزارة بجازان الشيخ احمد بن عيسى الحازمي ومدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن صالح الدويسي وذلك بقاعة المحاضرات بالخيمة الدعوية بالقرية التراثية في مدينة جازان.

وتناول المشاركون في برنامج الاحتفاء الجهود والأعمال البطولية التي يقوم بها رجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية في تـأدية واجبهم الوطني في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره والسعي في كل ما يعزز الانتماء للوطن لدى مختلف فئات المجتمع ،

مبرزين ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء وذويهم تكريماً وتقديراً لشهداء الواجب الذي قدموا أرواحهم دفاعاً عن الدين ومقدرات ومقدسات وطننا العزيز.

وتضمن البرنامج العديد من الفقرات والفعاليات والمسابقات الثقافية التي تبرز دور رجال الأمن والتضحيات الجسام التي قدمها شهداء الواجب.