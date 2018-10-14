الاخضر يكمل جاهزيته للعراق.. والفرج والجبرين والعويس يغادرون

الرياض- البلاد

اختتم المنتخب الوطني الأول استعداداته لمواجهة منتخب العراق مساء غد الإثنين ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

وأجرى المنتخب الوطني مرانه مساءً على ملعب جامعة الملك سعود، تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي. بدأت بتدريب الإحماء، ثم تدريب التمرير، ليطبق بيتزي بعدها عددا من الجمل التكتيكية تركزّت على تنفيذ العرضيات المثالية والكرات الثابتة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يشارك لاعب الوسط سلمان الفرج في التدريبات الجماعية لشعوره بالألم في عضلة الفخذ بعد مباراة البرازيل، واكتفى الفرج بالعلاج الموضعي برفقة الجهاز الطبي، فيما واصل لاعب الوسط عبدالعزيز الجبرين تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

وسمح المدير الفني خوان بيتزي للفرج والجبرين بمغادرة المعسكر واستكمال برنامجهما العلاجي في عيادة ناديهما بعد تأكد عدم مشاركتهما، كما سمح بيتزي لحارس المرمى محمد العويس بمغادرة المعسكر لعدم مشاركته في المواجهة؛ لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية.