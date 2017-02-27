الادعاءات على الحلقات تتجدد.. ومغردون يردون: هل كان (هتلر) خريج تحفيظ؟

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عقب إعلان وزارة الداخلية القبض على 18 إرهابيا ضمن خلايا عنقودية إرهابية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم، في عمليات أمنية استباقية. قفز من يجدد إلصاق تهم الإرهاب بحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

وتتكرر الادعاءات على حلقات التحفيظ دون أدلة قاطعة، على الرغم من أن القائمين على الأمن في المملكة رفضوا ربط الإرهاب بتلك الحلقات المنتشرة في كافة أرجاء البلاد، والتي ترتبط بجمعيات خيرية، نشاطها وكافة القائمين عليها أشخاص معروفون للجهات المختصة ولم تسجل عليهم أي ملاحظة تذكر.

ويرد اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية على من يربط الفكر الإرهابي بالتدين والمساجد وحِلق القرآن، بالتأكيد على أن بالمملكة 90 ألف مسجد، فإن كان المتدينون إرهابيين، كم عنصرًا إرهابيًا يمكن أن تقدمها تلك المساجد لهذه التنظيمات؟، مشيراً إلى أنه ظل يواجه مثل هذه الأسئلة من بعض وسائل الإعلام الأجنبية ممن يزور ممثلوها المملكة.

وتمنى من الجميع إدراك أن التدين لا علاقة له بالإرهاب، وأن الإرهاب هو من يحاول استغلال الإسلام للتأثير على الشباب.