(الادلاء) تلتقي وفد هيئة الحج العراقية وتبحث ترتيباتها للموسم

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المدينة المنورة -جازي الشريف

التقى نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاهلية للأدلاء الدليل عصام بن عبدالعزيز دمياطي وفد هيئة الحج العراقية برئاسة وكيل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية الدكتور راضي الحسيني وعضوية السيد حسين كاظم والمهندس عبدالحكيم الجبوري بالإضافة لمدير حج اقليم كردستان قاسم رسول محمد البرزنجي ومدير عام الطيران المدني العراقي حسين محسن حيث تم خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تخص تنظيم شئون حجاج العراق فيما يتعلق بإسكانهم وتنقلاتهم بالإضافة إلى جوانب التوعية النسكية والإجرائية والحالات الصحية والبيئية والسلامة العامة وصولاً لتوديعهم بسلامة الله.

وبين نائب رئيس مجلس إدارة الأدلاء الدليل عصام دمياطي أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق مع مكاتب شئون الحجاج لمناقشة ترتيبات ومتطلبات شئون الحجاج القادمين للمدينة المنورة،

وهو أحد حلقات سلسلة لقاءات تعقدها المؤسسة مع وفود مكاتب شئون الحجاج من مختلف الدول تبدأ بوقت مبكر قبل وصول الحجاج وتستمر بعد وصولهم وتعقد المؤسسة أكثر من ستين اجتماعاً مع رؤساء وفود الحجاج من مختلف دول العالم وذلك لتنسيق ترتيبات خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام . وأضاف دمياطي أن هذه اللقاءات التنسيقية تزداد أهميتها هذا العام بعد صدور الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه الله، على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج في موسم حج هذا العام ١٤٣٨هـ وتمكين الدول الإسلامية من زيادة أعداد حجاجها؛ وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة الامر الذي يضاعف المسؤولية على المؤسسة لتقديم خدمات مميزة ترقى لتطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.