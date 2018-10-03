«بيكتون ديكنسون» توسع قاعدة استثماراتها في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن بدء شركة “بيكتون ديكنسون”، توسيع قاعدة استثماراتها بالمملكة ليشمل النشاط التجاري بنسبة تملك 100%.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمقر الهيئة بالرياض بهذه المناسبة، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وعدد من منسوبي الهيئة، ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة “بيكتون ديكنسون” رولاند جويت، والمدير المالي للشركة أليكس بولون.

وأوضح المهندس العمر، أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لترجمة الفرص المتاحة بالسوق السعودي، والعمل على ظهورها كمشاريع استثمارية من خلال استقطاب عدد من الشركات الرائدة عالميًا، ومنحها التراخيص اللازمة بما يتوافق مع رؤية 2030، لافتًا إلى أن الشركات التي تم منحها ترخيصًا استثماريًا في مجال الأنشطة التجارية بالمملكة بلغ عددها حتى الأن نحو 215 شركة.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة “بيكتون ديكنسون ” رولاند جويت، أن الشركة ستسهم في تحسين الخدمات الطبية والتشخيص وتقديم الرعاية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم افتتاح أول مركز تدريب متخصص في الشرق الأوسط بمدينة الرياض؛ لتقديم خدماته التعليمية والتدريبية، وتغطية احتياجات العاملين بالقطاع الصحي بجميع مناطق المملكة وخارجها.