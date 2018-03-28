اقتصاد

“الاستثمار” تمنح 13 شركة أمريكية تراخيص استثمارية

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time11 / رجب / 1439 هـ      28 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

منحت الهيئة العامة للاستثمار رخصاً استثمارية لمجموعة من الشركات الأمريكية البالغ عددها 13 شركة، وذلك على هامش أعمال منتدى “الرؤساء التنفيذيين” السعودي الأمريكي، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أن الرخص التي تم منحها

للشركات الأمريكية الـ 13، تأتي في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحفيز الشركات العالمية الرائدة

لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030

وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى.

وأكد المهندس العمر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تبني أفضل الممارسات

والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة

وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية، وتطوير البنية التحتية

لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.

يذكر أن قطاعات الشركات التي منحت التراخيص تنوعت بين الخدمية، والصناعية، وتقنية المعلومات، والخدمات النفطية، والانشاءات، وصناعة السيارات، والبيئة، والخدمات الغذائية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.

abdulslam

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