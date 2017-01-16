الاستعداد لزيادة الحجاج والمعتمرين

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المكرمة- أحمد الأحمدي

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في ترجمة الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج، بما يتفق والضوابط المنظمة لذلك على أرض الواقع،

وحشد كل ما من شأنه من الخدمات والتسهيلات لهذه الأعداد الكبيرة، وتوفير بيئة صحية خدمية والتهيئة اللازمة لذلك.

وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس: “تلقينا ذلك بفرحة وسرور كبيرين في توسيع دائرة الفرصة لراغبي الحج من مختلف الدول الإسلامية،

بشكل تدريجي وصولاً للأعداد التي نتوقع الوصول لها بنحو ما يقارب 15 مليون معتمر سنوياً، ابتداء من عام 2020 م وسيتضاعف هذا العدد إلى نحو 30 مليون معتمر بحلول 2030م.