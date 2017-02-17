الاستعداد لمهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية

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ينبع- البلاد

كثفت الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لإقامة المهرجان الـ 11 للزهور والحدائق المقرر تنظيمه بحديقة المناسبات في مدينة ينبع الصناعية في منتصف الشهر القادم .

ويجري قطاع التشغيل والصيانة الاستعدادات النهائية لإطلاق نسخة هذه العام ، إذ تقوم إدارات قطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع بأجراء التعديلات واللمسات الجمالية على أرض المهرجان.

وأفاد مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع المهندس صالح بن عبدالله الزهراني، أن وتيرة العمل في سباق مع الزمن للانتهاء من تلك الأعمال قبل انطلاق المهرجان، مضيفاً أن تلك الاستعدادات تضمنت زراعة الآلاف من الزهور والحوليات ضمن لوحات فنية روعي في تصميمها إضفاء جو من الخضرة المشرقة بألوان الزهور المختلفة .

ويسعى المهرجان لتثقيف الزوار وتوعيتهم بيئيًا من خلال تعريفهم بالنباتات والزهور وفوائدها وأنواعها الملائمة للبيئة، وكيفية العناية بها، بالإضافة إلى عرض المنتجات الخاصة بالتشجير، ومستلزمات الحدائق المنزلية المختلفة التي تسهم في تكوين حديقة منزلية نموذجية.