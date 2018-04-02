الاستعلام عن طلبات التنفيذ برقم الهوية

الرياض ــ واس

أتاحت وزارة العدل على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم، بما يمكن طالب التنفيذ من معرفة طلباته، كما أن المنفذ ضدهم، سيطلعون على أسباب إيقاع العقوبات المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عليهم.

وسيتمكن أطراف التنفيذ من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، من الاطلاع على تفاصيل الطلبات مباشرة، وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية، وهو ما تم الاستغناء عنه؛ تسهيلا على المستفيدين وتعزيزا لمبدأ الشفافية، والسعي لتقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجا.

وتأتي الخدمة الجديدة في اطار سعي الوزارة للتسهيل على المستفيدين، والرد على جميع استفساراتهم، وتوضيح ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ، وذلك بعد أن كثرت في الآونة الأيرة التساؤلات عن قرارات التنفيذ، المتمثلة في إيقاف الخدمات، أو المنع من السفر أو غيرها من القرارات الموقعة على المنفذ ضدهم.