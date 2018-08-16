الاستغناء عن مئات المدارس المستأجرة

الرياض- البلاد

أعلنت وكالة وزارة التعليم للمباني عن استلام 662 مشروعاً تعليمياً خلال عامي 2016 و2017 , استفاد منها طلاب وطالبات التعليم العام في عدد من المناطق والمحافظات فيما سيتم استلام 1059 خلال الأعوام القادمة حتى عام 2020.

أوضح ذلك وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس عبد الرحمن الشايع, الذي أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى استكمال البنية التحتية لمبانيها، مضيفاً أن وزارة التعليم قطعت شوطا كبيراً في مجال الاستثمار في المباني التعليمية والتخلص من المباني المستأجرة سواء المدارس الحكومية أو الأهلية بما يسهم بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030،

ويدعم التوجهات التي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقها وهي التخلص من مئات المباني المستأجرة واستكمال البنية التحتية للمباني التعليمية حتى يحصل كل طالب وطالبة على فرصتهما في التعليم داخل مبانٍ ذات بيئة تعليمية جاذبة .