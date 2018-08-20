الاعصار بيبينكا يخلف 10 قتلى في فيتنام

قتل 10 أشخاص وفقد ثلاثة، إثر الإعصار بيبينكا الذي ضرب شمال البلاد اليوم، وأدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت اللجنة الوطنية المسؤولة عن الوقاية من الكوارث في بيان، إن ستة أشخاص قتلوا في إقليم نجي آن بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات.

وأضافت، أودت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية بحياة أربعة أشخاص في مقاطعتي سون لا وثانه هوا، ولا يزال

ثلاثة أشخاص آخرون في عداد المفقودين. كما تسبب العصار في دمار 38 منزلاً وغرق 3500 منزل آخر.

ووصل اعصار بيبينكا، الذي يتحرك بسرعة تصل إلى 90 كيلومترًا في الساعة، في المنطقة بين إقليمي هاي فونج

ونجي آن، يوم الجمعة قبل أن يضعف ويصبح عاصفة استوائية.

وبحلول اليوم تراجعت حدة الأمطار، لكن السلطات حذرت من احتمال وقوع انهيارات أرضية قاتلة في المنطقة الجبلية

كما هو شائع عندما تتشرب الجبال كميات كبيرة من المياه جراء العواصف.

ويبلغ موسم الأعاصير في فيتنام ذروته في أغسطس من كل عام. وتسببت عواصف العام الماضي في مقتل 386 شخصًا، وفي خسائر مادية بقيمة 64ر2 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات الحكومة.