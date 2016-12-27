الاعصار (نوك- تين) يهدد الفلبين

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مانيلا- وكالات

قالت وكالة الارصاد الجوية الفيليبينية ان الاعصار الذي ضرب الارخبيل في اقليم كاتاندوانيس يتقدم بالاتجاه الشمالي الغربي ترافقه رياح سرعتها 215 كلم في الساعة.

وقال حاكم الاقليم الشرقي الباي البشارة لتلفزيون محلي ان زوجين قتلا في فيضان بينما لقي رجل مسن حتفه بعدما سحقه جدار سقط عليه.

وتم اجلاء اكثر من 383 الف شخص من منازلهم في اطار تدابير وقائية. واعلنت السلطات الاثنين انه تم الغاء ثمانين رحلة جوية داخلية ودولية.

وحتى الآن لم يعلن عن اصابات في هذه العاصفة التي جاءت متأخرة عن موسم الاعاصير واثرت بشكل كبير على احتفالات الارخبيل الذي يشكل المسيحيون الكاثوليك ثمانين بالمئة من سكانه.

وبدت مانيلا بسكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة هادئة صباح الاثنين اذ ان معظم السكان بقوا في بيوتهم بانتظار العاصفة.

واعلن جهاز الدفاع المدني ان العاصمة الفيليبينية يمكن ان تشهد هطول امطار غزيرة وفيضانات مفاجئة ورياحا عاتية. وتم تجهيز زوارق نجاة لاستخدامها في حال فيضان انهار في المنطقة.

وقالت الناطقة باسم المجلس الوطني لادارة الكوارث مينا ماراسيغان “نحن في حالة تأهب قصوى”.

ومنع خفر السوحل التوجه الى شواطىء جنوب مانيلا بينما طلبت السلطات من سكان الاحياء العشوائية القريبة من البحر مغادرة بيوتهم.

وكانت منطقة بيكول (شرق) الاكثر تضررا الاحد.

ويعيش نحو 5,5 مليون شخص في المنطقة الفقيرة الزراعية خصوصا والتي تكون عادة اول اراض تضربها الاعاصير العشرون تقريبا التي يشهدها ارخبيل الفيليبين كل سنة.