الاقتصاد الوطني يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات

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الرياض- البلاد – واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة لعام 2017م، وما تضمنته من برامج وقرارات مهمة تؤكد على متانة الاقتصاد السعودي.

وقال سموه :إن ما صدر في هذه الميزانية يدل دلالة واضحة على أن بلادنا – والحمد لله- تسير في الاتجاه الصحيح نحو التطور والتقدم، بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق أعلى درجات الأمان وكما قال عنها سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في كلمته الضافية الشاملة: (إن اقتصادنا قوي ومتين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات ).

وأشار سمو أمير منطقة القصيم إلى أن الأرقام التي أُعلنت أكدت أن التنمية في تصاعد مستمر, وأن قادة هذه البلاد عازمون على مواصلة تنمية الوطن ورفاهية المواطن على الرغم من كل الظروف المحيطة، مشيدا سموه ببرامج الإصلاحات التي أكدت عليها ميزانية هذه العام، وكل ذلك يأتي في مصلحة الوطن والمواطن.

كما أثنى سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على ما يتمتع به المواطن السعودي من ثقة كبيرة في قيادته، مما جعل هذا الوطن مضرب المثل في وحدة صفه ولحمته، وهذا ما جعل بلادنا- ولله الحمد- في منأى عن الفتن والقلاقل التي عصفت بالكثير من البلاد المحيطة بنا، محذراً في الوقت نفسه من الانسياق خلف المرجفين الذي يريدون ببلادنا السوء، ويحسدوننا على ما أتانا الله من فضله.

واختتم سموه تصريحه داعيا الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين؛ ليواصل مسيرته في خدمة الإسلام والمسلمين، وهذا الوطن العزيز.

كما أكد معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الميزانية العامة للدولة لعام 1438-1439، تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف التحديات ، منوّهاً إلى أنها تحمل في طياتها الكثير من الخير على مستوى جميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك قطاع الإسكان الذي يحظى بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة.

وأوضح معاليه في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، أن ميزانية الدولة استمرت في تلبية الخدمات الأساسية، وواصلت الإنفاق على جميع القطاعات وتجاوزت الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية، وذلك في سبيل تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والعيش الكريم، وتوفير كل ما يحتاجه المواطنون،

كما أن ما أتاحته من تنويع في مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030، والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 بالشكل الذي يدعم النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات المحليّة والخارجية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتنميته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي،

إضافة إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي والتركيز على الفئات الأكثر استحقاقاً، من شأنه أن يدفع بعجلة السير نحو مزيد من التقدّم والنماء للوطن والمواطن.

كما رفع محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الليث التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438-1439هـ .

وقال في تصريح: إن الميزانية خصصت لمشاريع حيوية تنموية؛ لعل أهمها التعليم والصحة والطرق والشؤون الاجتماعية وغيرها، وتؤكد حرص ولاة الأمر على توفير كل الاحتياجات لأبناء هذا الوطن الغالي “، كما أن الميزانية العامة للدولة تترجم مساعي القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي ستكون داعماً رئيسياً للمشاريع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة .

وأكد القباع أن المواطن السعودي أينما كان موقعه على خارطة بلادنا الغالية، فهو يحظى بالرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة , سائلاً الله أن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورغد العيش الذي ننعم به جميعا، ويحفظ ولاة أمرنا، ويمتعهم بالصحة والعافية .

* الشفافية

كما أكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الميزانية العامة الجديدة للدولة لعام 2017م (1438 /1439هـ) تميزت بالشفافية والشمولية والإفصاح، وجاءت توسعية لتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتؤكد قوته ومتانته وقدرته على التعامل بكل كفاءة واقتدار مع التحديات الحالية والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأدت إلى تباطؤ نموه وانخفاض أسعار النفط مما أثر على اقتصاديات الكثير من دول العالم .

وقال الجاسر : لقد حملت الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين ـــ أيده الله ـــ بمناسبة إعلان الميزانية بشائر الخير بأن اقتصاد المملكة ــــ بفضل الله ــــ متين ، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، وهذا بفضل الله، ثم بحكمة قيادتنا الرشيدة وسياستها المالية الناجحة، كما تضمنت الكلمة رسائل بتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية؛ وفق رؤية إصلاحية ثاقبة تهدف للإنتقال بالوطن إلى آفاق أوسع وأشمل تؤدي إلى نمو إقتصادي متوازن يتسم بالشمولية والتنوع، ويؤسس لمرحلة جديدة لا يكون فيها الاقتصاد الوطني رهين أسعار النفط كمنتج وحيد. بل تتعدد منتجاته ومصادر إيراداته، ويستند إلى أسس متينة وصلبة لا تتأثر بتقلبات الاقتصاد العالمي .

وأضاف قائلاً : وضعت الميزانية الجديدة الاقتصاد الوطني للمملكة في المسار الصحيح لتطوير وضع المالية العامة وتعزيز نموها واستدامتها، حيث تعطي الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي”

وأشار إلى أن الأرقام التي تضمنتها الميزانية الجديدة تبين أن المواطن هو محور الارتكاز لإهتمامات الدولة، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من حجمها للتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، مشيدا بالبرنامج الوطني الجديد “حساب المواطن” المخصص للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط والذي يهدف لحماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من آثار إصلاح نظام الدعم الحكومي ، وتعزيز الاستخدام الأمثل لمخصصاته ليكون أكثر عدالة وكفاءة .

وأفاد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية أن أرقام الميزانية الجديدة تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة الرشيدة خلال عام 2016، حيث تم تقليص المصروفات الحكومية والعجز المالي، فيما شهدت ميزانية العام المقبل زيادة في حجم الإنفاق على الخدمات والتنمية الشاملة مع خفض العجز المتوقع، كما وضعت خططا مستقبلية للسنوات المقبلة لحماية الاقتصاد الوطني، وإعادة تأسيسه وفق أطر سليمة تحقق النمو والاستدامة، وهو الأمر الذي يبعث الاطمئنان ويعزز الثقة في إقتصاد المملكة وحسن إدارته .

كما رفع مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1438 / 1439هـ ، معبرا عن سعادته بما حملته في طياتها من بشائر الخير والبركة التي أسعدت الوطن والمواطنين، وبما اشتملته من مشروعات تنموية في جميع القطاعات في الدولة وقطاع التعليم بوجه خاص التي ستنعكس- بعون الله تعالى- على الوطن والمواطن بالخير والنماء .

ونوه العبدالكريم بهيكلة الميزانية الشاملة وببرامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمنته التي تحمل في ثناياها المبشرات لأبناء هذا الوطن المعطاء ، مشيرا إلى أن إعلان الميزانية في مثل هذه الظروف يؤكد حرص القيادة الرشيدة على أن ترتكز الميزانية على الشفافية والتنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المواطن الآنية والمستقبلية كما تعكس الموازنة الجديدة للمملكة لعام 2017م واقعاً مطمئنا للوطن والمواطن ومتانة للاقتصاد والتنمية المستدامة .

وقال : كان للتعليم العالي والعام النصيب الأوفر من هذه الميزانية المباركة وما ذلك إلا دليل واضح على حرص قيادتنا في هذه البلاد المباركة على التعليم بوصفه أساس التطوير من خلال تسخير كافة الإمكانيات والميزانيات لتحقيق الرفاهية والنماء لهذا الوطن المبارك.

* رخاء الوطن والمواطن

كما نوه مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة المكلف العميد أحمد بن عبدالعزيز الدليوي بالميزانية العامة للدولة لهذا العام التي تؤكد متانة اقتصادنا وثبات مسيرتنا وما حملته من بشائر خير للوطن والمواطن ولجميع قطاعات الدولة بمختلف مسمياتها تعود على الوطن بالازدهار والتطور والنماء والتقدم في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي حمل على عاتقه راحة المواطن الكريم ورخاء مجتمعنا.

وأشار العميد الدليوي إلى أن ماصدر في إعلان الميزانية دليلً على ثبات اقتصادنا السعودي، وصموده أمام كل الأزمات المالية والسياسية التي تحيط بنا، التي يتأثر بها كثير من دول العالم، ومع استمرار نهج مملكتنا في الإصلاح والتطوير والتركيز على المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز استمرار النمو، مع إنشاء مشاريع جديدة والتوسع في مشروعات سابقة لتحقيق رفاهية المواطن وسعادته، وتوفير حياة كريمة له في بيئة مثالية تتوفر فيها كافة متطلباته وخدماته التي يحتاجها.

ودعا مدير الدفاع المدني بالباحة الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يبقيه ذخراً وسنداً لشعبه ولأمته الإسلامية والعربية، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده، ويديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والعزة والتمكين والتقدم والازدهار.

ونوّه إلى أن ما تم تعديله في منظومة دعم المنتجات مثل الطاقة وبعض السلع، وإقرار بعض البرامج والحوافز الحكومية، واستحداث رسوم جديدة متنوعة، يأتي في إطار التوجّه بتنويع مصادر الدخل وتعزيز مستوى النمو، وخفض الإنفاق الحكومي وترشيده مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم.

وقال معاليه:” أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ، ووطننا الغالي بمناسبة صدور ميزانية المملكة لعام 2017م؛ إذ أبرزت لنا هذه الميزانية صورة جليّة للاستقرار الاقتصادي الذي من شأنه أن يثمر- بعون الله تعالى- عن الكثير من الخير لجميع المجالات الإسكانية والتعليمية والصحية والعسكرية وغيرها،

كما أن برنامج التوازن المالي الذي جاء ضمن الميزانية والذي يضمن للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية، يأتي استمراراً للتقدّم والتطوّر، بما يحقق- بمشيئة الله تعالى- أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة لهذا الوطن الغالي”.

وأفاد معاليه أن ميزانية الخير تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين، موزعة على جميع مناطق المملكة خلال عام 2017، مبيّناً أن وزارة الإسكان أطلقت الكثير من البرامج التي تسهم في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك انطلاقاً من الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل سيرها لتحقيق توجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وتلبية طموحات المواطنين وآمالهم في توفير السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة وسعر مناسب.

* مبادرات الاسكان

وأضاف معالي وزير الإسكان قائلا:” تمثّل برامج ومبادرات وزارة الإسكان رافداً مهماً للقطاع في سبيل تنميته والارتقاء به، وذلك بما يحقق التوزان الأمثل بين العرض والطلب، فكان من بين ذلك برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج “إيجار” و”اتحاد الملاك” والبيع على الخارطة “وافي”، فضلاً عن مواصلة تخصيص وتسليم المنتجات السكنية للمواطنين في جميع مناطق المملكة، منها ما تم تسليمه مؤخراً في محافظة الأحساء برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع القطاع الخاص محلياً ودولياً لتنفيذ المشاريع السكنية في مدن عدة، مثل الشراكة مع كوريا الجنوبية لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في الرياض، والصين لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بالأحساء، ونحو 20 مطوّرا محليا لتنفيذ قرابة 100 ألف وحدة سكنية في مجموعة من المدن والمحافظات،

وسيتبع ذلك اتفاقيات أخرى في إطار تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي”.

وأشار معاليه إلى الأثر الاقتصادي التنموي الإيجابي للمشاريع الإسكانية، في توفير فرص العمل للمواطنين وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة للقطاع، فضلاً عن الأثر التراكمي على اقتصاد المملكة، حيث تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدّر بمكرر (4.7 ريال) على اقتصاد المملكة ككل.

ولفت إلى البرامج التي تعمل عليها الوزارة؛ سعياً إلى تقليص مدة انتظار الدعم السكني وتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك بإيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات سكنية على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن بعض الفئات، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك، إلى جانب برنامج الدعم المالي للأرباح الذي يهدف إلى خفض تكلفة شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك ،الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة.

واختتم معاليه تصريحه بدعاء الله- عز وجلّ- أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

كما أكد مدير إدارة الطرق والنقل بمنطقة الباحة المهندس عبدالعزيز بن سعد الأزوري، أن ميزانية العامة للدولة لهذا العام هي ميزانية خير وعطاء، استطاعت بلادنا تحدي كل الصعاب والتوقعات وتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت على العالم، وأعطت صورة واضحة عن بُعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة في إدارة شؤون البلاد والعمل على تطبيق التوازن المطلوب في الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

ووصف المهندس الأزوري ميزانية هذا العام بأنها باكورة الانطلاقة لتنمية طموحة ولمستقبل اقتصادي مشرق – بإذن الله تعالى- وذلك وفق رؤية 2030، وهذا سيحقق- بإذن الله- توجهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – من خلال قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في العمل على تحقيق هذه التوجهات والتطلعات التي تهدف إلى تطوير وتحديث وتعزيز مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها، ورفع معدلات نموها ودفعها الى آفاق جديدة تعمل على تحقيق رفاهية وراحة المواطن الذي يعدّ هدف التنمية الأول، مع الأخذ في الاعتبار تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار بمختلف أنواعه، وإيجاد فرص العمل المناسبة التي تعمل في مجملها على تعزيز برنامج التحول الوطني 2020، وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي المستقبلي للمملكة- بإذن الله.

وأشار مدير الطرق والنقل بالباحة إلى أن قطاع النقل قد حظي هذا العام باهتمام وعناية بوصفه الركيزة الأساسية لنشر وإيصال التنمية بكافة صورها في مختلف مناطق المملكة من خلال ما خصص له لتنفيذ مشروعات جديدة، أو إكمال مشروعات يجري تنفيذها في قطاعات النقل المختلفة.

كما رفع مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ محمد بن إسماعيل أبوحميد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة لهذا العام .

وأوضح أبو حميد أنه ومع صدور الميزانية العامة للدولة وما صاحبها من قرارات لدعم المواطن والتنمية في بلادنا الغالية، جعلنا متفائلين بمستقبل مشرق لوطننا الغالي على كافة المجالات، تدير دفته قيادة رشيدة ذات قرارات حكيمة تواكب كافة الظروف والمتغيرات المحلية والعالمية الاقتصادية والأمنية ، قيادة جل همها الحفاظ على أمن المواطن ورفع مستوى معيشته وتحسينها .

وأكد مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، أن ما ننعم به من أمن وأمان في بلادنا العزيزة لهو أكبر نعمة وفضل من الله- عز وجل- علينا وعلى بلادنا، يجعلنا نحرص على المزيد من التكاتف والتلاحم بين قيادتنا الرشيدة والشعب الوفي . داعيا الله، أن يحفظ بلادنا، وولاة أمرنا، وعلماءنا من كل سوء .