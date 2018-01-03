الامارات تهزم العراق بركلات الترجيح وتصل نهائي كأس الخليج

فازت الإمارات بركلات الترجيح 4-2 على العراق لتضرب موعدا مع عمان في نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) في الكويت يوم الثلاثاء.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل سلبي وعند الاحتكام لركلات الترجيح تفوق فريق المدرب البرتو زاكيروني بعد تنفيذ أربع ركلات ناجحة.

وسيكون النهائي تكرارا لأول مباراة بين الفريقين في النسخة الحالية حيث فازت الإمارات 1-صفر على عمان في مستهل دور المجموعات وتأهل الاثنان سويا إلى قبل النهائي.

ونجح علي مبخوت وعمر عبد الرحمن (عموري) وخميس إسماعيل ومحمد برغش في تنفيذ ركلات الإمارا.

ت بينما أهدر العراق ركلتين بعدما تصدى الحارس خالد عيسى لركلة علاء عبد الزهرة ثم سدد همام طارق بعيدا عن إطار المرمى.

وستستكمل الإمارات، التي تستضيف كأس آسيا 2019، مشوارها على أمل تحقيق اللقب للمرة الثالثة بعد التتويج في 2007 و2013 .

بينما ضاع أمل العراق في احراز اللقب للمرة الرابعة.

وفشل الفريقان في هز الشباك طيلة المباراة وكانت أخطر محاولات الإمارات عبر برغش الذي سدد في القائم في الشوط الأول.

وقبل انتهاء الشوط الثاني سدد مبخوت كرة خطيرة بجوار القائم.

وكاد العراق ينتزع الفوز في الوقت الإضافي عندما سدد علاء عبد الزهرة ضربة رأس من مسافة قريبة لكن مدافع الإمارات مهند العنزي أجهض الخطر وأبعد الكرة برأسه من على خط المرمى.

كانت عمان، بطلة 2009، بلغت النهائي بفوزها 1-صفر على البحرين في وقت سابق يوم الثلاثاء.