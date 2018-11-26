الانتخابات البحرينية .. حسم 16 مقعدا وإعادة ببقية الدوائر

المنامة ــ بنا

أعلنت وزارة العدل في البحرين، أمس “الأحد”، حسم 16 مقعدا من إجمالي 70 بإعلان فوز المرشحين فيها من الجولة الأولى، فيما ستتم الإعادة السبت المقبل على 54 مقعدا.

وأظهرت الانتخابات التي جرت، أمس، حسم 14 مقعدا عبر صناديق الاقتراع، فيما تم حسم مقعدين بالتزكية قبيل الانتخابات

وأسفرت الانتخابات البرلمانية عن حسم 9 مقاعد من إجمالي 40 بإعلان فوز المرشحين فيها من الجولة الأولى، فيما ستتم الإعادة السبت المقبل على 31 مقعدا.

أما الانتخابات البلدية، فقد أسفرت عن حسم 7 مقاعد من إجمالي 30 بإعلان فوز المرشحين فيها من الجولة الأولى، فيما ستتم الإعادة السبت المقبل على 23 مقعدا.

وبحسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بمحافظة العاصمة تم حسم الدائرة الأولى، والإعادة لجميع الدوائر الأخرى، وفي المحافظة الجنوبية تم حسم الدوائر الثالثة والخامسة والثامنة والعاشرة، وستتم الإعادة لجميع الدوائر المتبقية.

وفي المحافظة الشمالية تم حسم الدوائر الثانية والسادسة من الجولة الأولى وستتم الإعادة لجميع الدوائر المتبقية، وفي محافظة المحرق، تم حسم الدوائر الرابعة والسادسة، وستتم الإعادة لجميع الدوائر المتبقية.

وفي الانتخابات البلدية في المحافظة الجنوبية، تم حسم الدوائر السابعة والثامنة وستتم الإعادة لجميع الدوائر المتبقية، وفي المحافظة الشمالية ستجرى الإعادة في جميع الدوائر، وفي محافظة المحرق تم حسم الدوائر الثانية والسادسة والثامنة، وستتم الإعادة لجميع الدوائر المتبقية.

وقبيل انطلاق الانتخابات تم الإعلان عن فوز المترشح البلدي عن الدائرة الثانية في المحافظة الشمالية بدرية إبراهيم عبدالله محمد بالتزكية، وكذلك المترشح البلدي عن الدائرة العاشرة في المحافظة الجنوبية حزام إبراهيم مفرج الدوسري .

يذكر أنه من المقرر الإعادة في الأول من ديسمبر للبحرينيين في الداخل، ويوم 27 نوفمبر للبحرينيين في الخارج.

وكان الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلن، أن المشاركة في الانتخابات، هي الأكبر في تاريخ البحرين.

وأوضح وزير العدل، بعيد إقفال صناديق الاقتراع، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية بلغت 67 %.

وحققت انتخابات 2018 رقما قياسيا فيما يتعلق بمشاركة المرأة البحرينية، بواقع 47 مترشحة، من بينهن 39 لمجلس النواب، و8 للمجلس البلدي.