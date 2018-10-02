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الانتربول السعودي يسترد مطلوباً في قضايا احتيالية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time20 / محرم / 1440 هـ       2 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء بمنظمة الانتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بصورها وأشكالها كافة والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين للخارج, باشر الانتربول السعودي التعميم الدولي وملاحقة مواطن سعودي مطلوب بقضايا احتيالية في شيكات بدون رصيد نتيجة سحب لأمر شركة يتعامل معها عدد 4 شيكات بمبالغ كبيرة وبتقديمها للبنك اتضح خلو حسابه من الرصيد الكافي لتغطية الشيكات وهروبه إلى خارج المملكة، وتم – بحمد الله – القبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 22 / 1 / 1440هـ .

ويأتي هذا العمل ضمن نشاطات عمل الانتربول السعودي المتعددة منها التصدي للنشاطات الإجرامية التي تستهدف مواطنين أو شركات وتقديم المجرمين للجهات العدلية بالمملكة.

ibrahim

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