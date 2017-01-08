الانتقالات الشتوية.. ولجنة الاحتراف !

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حاتم العطرجي

• نحن الآن في فترة الانتقالات الشتوية، والتي سوف تنتهي يوم الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠١٧ م، ولهذا نجد الأندية تسعى لجلب لاعبين مميزين لتدعيم صفوفها، وكل نادٍ يبحث عن سد للخانة التي يُعاني منها الفريق، وهذا أمر طبيعي جداً، فبعض الفرق وضعت أسماء لاعبين بعد دراسة إمكانياتهم وأدائهم وعن ماذا يقدمونه للفريق، ولازالت تحاول أن تجلبهم ليكونوا ضمن صفوفها، وهنالك أندية أنهت التوقيع مع اللاعب الذي تريده، وسوف يمثل الفريق بعد فترة التوقف- إن شاء الله.

• ما حمله الشارع الرياضي في الأيام الماضية من توقيع نادي الاهلي مع سعيد المولد، و نادي القادسية مع إلتون يضع لجنة الاحتراف في مأزق؛ حيث إن بعض اللجان تتصرف حسب المزاج دون استناد على القانون. بل تعمل على إرضاء طرف على حساب آخر.

• استغرب الجميع من ‏‫قرار لجنة الاحتراف بعد توقيع نادي القادسية مع اللاعب إلتون‬، بعد صدور قرارها بمنع اللاعب من التوقيع إلا بموافقة نادي ‫الفتح مع أن بطاقة اللاعب يملكها نادي المسيمير القطري، كما أوضح ذلك خالد الجحدلي مدير الاحتراف بنادي القادسية، وفِي بيان لإدارة القادسية تؤكد أنها استشارت ثلاثة محامين دوليين حيث أكدوا جميعهم سلامة موقف اللاعب في فسخ عقده السابق؛ بسبب مشروع ، وهو تأخر مستحقاته وانتهاء علاقته التعاقدية في الدوري السعودي منذ صدور بطاقته الدولية لمصلحة نادي مسيمير القطري.

• لجنة الاحتراف لدينا رُبما تعمل بالعاطفة والميول الرياضي.

• أتمنى إعادة النظر في لجنة الاحتراف لأنها تسير عكس الاتجاه، ويجب تغيير من يقوم بإدارة تلك اللجنة، لأنه لا يعلم كيف يُديرها أصلًا !!

• عاد سعيد المولد وعاد إلتون وسلم لي على لجنة الاحتراف …!!!