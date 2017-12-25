الانضباط تسدل الستار على قضية العويس بغرامة 5ملايين وإيقاف مدى الحياة

الرياض ــــ البلاد

أوقعت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم غرامات مالية على النادي الأهلي، ولاعبيه محمد العويس، وتيسير الجاسم، وأحد أعضاء شرفه قدرها 4 ملايين ريال، بمعدل مليون على كل طرف، كما أوقفت وسيط اللاعبين تركي الزهراني، عن العمل مدى الحياة، وتغريمه مليون ريال.

وجاءت العقوبات على خلفية الشكوى التي تقدم بها نادي الشباب، بعد انتقال الحارس محمد العويس من نادي الشباب إلى الأهلي في يناير الماضي.

وبهذا يسدل الستار على القضية، التي شغلت الوسط الرياضي منذ بدايتها؛ حيث أخذت منعطفات عديدة، واتهامات وبيانات من الجانب الشبابي، أوقف وغرم بسببها رئيس الشباب السابق عبدالله القريني، ومسؤول احترافه ماجد المرزوقي لمدة عام.