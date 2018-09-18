الانضباط تعاقب 5 أندية وتوقف مدافع الأهلي

الرياض- البلاد

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة لاتحاد كرة القدم، 5 قرارات جديدة عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري.

وألزمت نادي الهلال بدفع غرامة قدرها 10 ألاف ريال؛ بسبب تأخر إدارييه 10 دقائق عن الموعد المحدد لتسليم القوائم لمراقب المباراة، مخالفة من الفريق للمادة (62) من اللائحة وذلك في مباراته مع فريق نادي الرائد.

كما تم إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة قدرها (30.000) ريال؛ بسبب قذف جمهوره عبوتي ماء خلف دكة بدلاء فريقهم خلال الشوط الثاني من المباراة مخالفة للمادة (52 /2) من اللائحة، وذلك في مباراة الفريق مع نظيره القادسية.

وتعرض لاعب النادي الأهلي ألكسيس روانو للإيقاف، لمباراة رسمية واحدة إلى جانب مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها (10.000) ريال، لاستخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب منافس مخالفة للمادة (48 /1 /2) في مباراة أمام أحد.

وعاقبت لاعب نادي الفيصلي أحمد الكسار بدفع غرامة قدرها (20.000) ريال لتواجده في غرف ملابس اللاعبين قبل المباراة، وخلال الشوط الثاني دون تسجيل اسمه في كشف أسماء اللاعبين، مخالفة منه للمادة (66) من اللائحة، > وذلك في مباراة فريقه ضد نادي النصر.

وأخيرا، تم تغريم عضو مجلس إدارة نادي الشباب تركي المعجل (20.000) ريال، نتيجة دخوله إلى مضمار الملعب بعد المباراة للاحتفال مع اللاعبين، مخالفة منه للمادة (66) من اللائحة في مباراة فريقه مع الفيحاء.