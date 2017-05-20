الانضباط تغرم الأهلي بسبب المجانين

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الرياض- البلاد

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم أمس، قرارًا بتغريم النادي الأهلي 225 ألف ريال، تدفع لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وقالت لجنة الانضباط: إن القرار جاء؛ بسبب “قيام جماهير النادي الأهلي عند الدقيقة (28) من مباراة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، برمي علب مياه بعدد يتراوح ما بين (20-25) علبة، باتجاه لاعبي الفريق المنافس عند احتفالهم بالهدف الأول، وذلك للمرة الثالثة في ذات الموسم الرياضي 1437-1438هـ؛ وفقاً لتقرير مراقب المباراة”. وأوضحت الانضباط، أن قرارها “قابل للاستئناف؛ وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط باتحاد كرة القدم”.