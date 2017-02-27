الانضباط تغرم ثنائي الاتفاق والمرواني

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الرياض- البلاد

أعلنت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم عن تغريم ثنائي نادي الاتفاق محمد الكويكبي، ومحمد كنو. ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه على تويتر قرارات لجنة الانضباط والتي جاءت كالآتي:

لجنة الانضباط تغرم لاعب نادي الاتفاق محمد الكويكبي (15,000) ريال، لامتناعه عن الحضور في منطقة الفلاش انترفيو، في لقاء الوحدة ضمن دوري جميل للمحترفين.

كما قررت اللجنة تغريم لاعب نادي الاتفاق محمد كنو (15,000) ريال، لذات السبب ,

وقررت أيضا تغريم الحكم محمد صالح المرواني 40 ألف ريال؛ بسبب الإساءة لمدير إدارة تطوير الحكام، مرعي العواجي، في تصريحات إعلامية سابقة.