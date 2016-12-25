الانضباط تغرم مسؤولي الأهلي والاتحاد

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غرمت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عادل عصام الدين، وعضو شرف نادي الاتحاد عبدالله شرف الدين بمبلغ عشرة آلاف ريال لكل منهما؛ لدخولهما إلى أرضية الملعب بعد نهاية مباراة فريقي الاتحاد والفتح في دوري المحترفين، رغم عدم وجود اسميهما في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري للفريق .

كما غرمت اللجنة رئيس النادي الأهلي أحمد محمد المرزوقي بمبلغ عشرة آلاف ريال لنزوله قبل انتهاء مباراة فريقه مع الاتفاق في الدوري بثماني دقائق إلى المضمار؛ على الرغم من أن اسمه لم يكن مسجلاً في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري للفريق.

والقرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط باتحاد كرة القدم.