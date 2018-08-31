الرياضة

الانضباط : تغريم الاتفاق والرائد 20 ألفاً

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ذو الحجة / 1439 هـ      31 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم, فريقي الاتفاق والرائد بسبب تأخرهما في النزول إلى أرض الملعب لأكثر من 3 دقائق قبل انطلاق الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما أمس الخميس في افتتاح مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقالت اللجنة في بيان: “ثبوت مخالفة فريق نادي الاتفاق للمادة 62 من اللائحة وعليه قررت لجنة الانضباط والأخلاق إلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال”، وفرضت “الانضباط والأخلاق” الغرامة ذاتها على فريق الرائد لارتكابه نفس المخالفة.

وأوضحت اللجنة أن القرارين غير قابلة للاستئناف وفقا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي

ibrahim

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