الانضباط توقف وتغرم المقهوي ومسرحي وسديري الوحدة

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الرياض- البلاد

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم حسين المقهوي لاعب الأهلي بالغرامة.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر شبكة “تويتر” أن المقهوي تم تغريمه 10 آلاف ريال لارتكابه سلوكا مشينا ناحية أحد لاعبي فريق التعاون.

وفي سياق متصل تم تغريم حارس مرمى فريق القادسية فيصل مسرحي 10 آلاف ريال لتلفظه على زميله بالفريق بألفاظ مهينة في لقاء الوحدة، وفي الإطار نفسه تم تغريم حارس الوحدة عبدالله السديري 15 ألف ريال لامتناعه عن حضور الانترفيو فلاش بعد مباراة القادسية.