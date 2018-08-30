الانضباط توقف وتغرم متحدث النصر

الرياض ـ البلاد

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة على المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي بنادي النصر عبدالله بن زنان بسبب التلفظ بعبارات منافية للأخلاق الرياضية، ضمن مقطع فيديو متداول.

وأوضح الاتحاد السعودي أن الأمر يعد مخالفاً لأحكام المادة (4/50) من لائحة الانضباط والأخلاق التابعة له.

وفرض اتحاد الكرة عقوبة، بدفع غرامة مالية تقدر بـ 15 ألف ريال مع عقوبة إضافية خاصة بمنعه من دخول غرف تبديل الملابس والجلوس على مقاعد البدلاء لمباراتين رسميتين بداية من تاريخ القرار في جميع المباريات التي كان يحق له فيها مرافقة فريقه.

وألزم الاتحاد بن زنان، بدفع الغرامة المالية لحسابه في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ صدور القرار، علما بأنه غير قابل للاستئناف وفقا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.