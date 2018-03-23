الانقلابيون يخسرون مواقع مهمة في تعز اليمنية

خسرت مليشيا الحوثي الانقلابية مواقع مهمة بعد معارك خاضها الجيش اليمني بمناطق العفيرة وقهبان والمناطق المجاورة بجبهة مقبنة غربي محافظة تعز .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن رئيس عمليات اللواء 17 مشاه العقيد عبده حمود الصغير، قوله
إن الجيش الوطني خاض بكل بسالة هجمات ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية
مؤكداً سقوط أكثر من 30 عنصراً حوثياً بين قتيل وجريح.
وشدد خلال زيارة ميدانية لجبهات القتال في جبهتي مقبنة والاشروح على التحلي بالصبر والثبات
وأن النصر صبر ساعة، في ظل تقهقر المليشيا وتكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح