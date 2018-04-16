الانقلاب يدفع بالسجناء للقتال .. والتحالف يدمر أجهزة تنصت حوثية

عدن ــ وكالات

أفرجت ميليشيات الحوثي الإيراني عن 150 شخصا من السجن المركزي في محافظة إب وسط اليمن، مقابل القتال في صفوفها بجبهات مدينة تعز والساحل الغربي، وفق ما أوردت “قناة إسكاي نيوز”

وافادت مصادر مطلعة بأن نزلاء السجن المفرج عنهم متهمين بقضايا جنائية، بعضها يصل إلى جرائم القتل العمد.

يذكر أن ميليشيات الحوثي الإيرانية، أفرجت عن المئات من نزلاء السجون في المناطق الخاضعة لسيطرتها في السابق، مقابل القتال معها وتعويض الخسائر التي منيت بها في مواجهة قوات الشرعية اليمنية.

فيما شنت مقاتلات التحالف، أمس الأحد، غارة جوية استهدفت أجهزة تجسس على الاتصالات في محافظة إب وسط اليمن، فيما قتل 13 من المليشيا الانقلابية بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد. وأفاد شهود عيان بأن مقاتلات التحالف دمرت أجهزة تنصت على الاتصالات، وضعتها المليشيا الانقلابية في شبكة الاتصالات الواقعة بالريادي في مديرية “جبلة” بمحافظة إب.

وفي سياق آخر، قتل 13 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب آخرون بنيران قوات الجيش اليمني في مديرية الصلو جنوبي شرق تعز.وقالت مصادر عسكرية: إن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم حوثي فاشل على مواقع في قرى “الدوملة” و”الأقيوس” بمديرية الصلو.

وتمكنت قوات الجيش من التصدي للهجوم ، وإجبار المليشيا على الفرار بعد تكبيدها 13 قتيلا على الأقل وآليات عسكرية.

فيما قتل نجل أمين محافظة صنعاء باليمن، علي حمود عباد، أثناء مشاركته بالمعارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية ضد قوات دعم الشرعية بمحافظة البيضاء، جنوب غربي البلاد.

ولقي عباد مصرعه في القتال على جبهة قانية في محافظة البيضاء، حيث تخوض قوات دعم الشرعية منذ أيام معارك مع الانقلابيين لاستعادة مناطق يسيطرون عليها.

وشنت قوات دعم الشرعية هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات في أطراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب، حيث أحد معاقل الانقلابيين. وتركز الهجوم على موقع “يسبل” الاستراتيجي الفاصل بين منطقة قانية وعزلة الوهبية بمديرية السوادية بالبيضاء، والتي تعتبر المركز الرئيسي للمليشيات .

واستكملت قوات دعم الشرعية السيطرة على جبل الحمام في جبهة حمالة شمالي لحج القريبة من تعز، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية. فيما أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن ‏محمد علي المقدشي أن استكمال تحرير محافظة البيضاء وسط اليمن، من مليشيا الحوثي ‏ سيمكن الحكومة الشرعية من السيطرة على 90 في المائة ‏من الأراضي في اليمن.‏

وأكد الفريق المقدشي خلال اجتماع له بالقيادات العسكرية والميدانية في محور البيضاء أن ‏تحرير المحافظة سينقل المعركة إلى محافظ ذمار المجاورة، التي سيسهم تحريرها في تحرير ‏محافظتي تعز وإب والاقتراب من البوابة الجنوبية لصنعاء.‏

وزار مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، منطقة قانية التي تم تحريرها مؤخراً ‏مطلعاً على العمليات العسكرية الجارية هناك، مشدداً على أهمية تحشيد الجهود وتوحيد ‏الصفوف وبذل المزيد من التضحيات حتى تحقيق النصر المؤزر.

وثمن الفريق المقدشي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، جهود دول التحالف العربي ‏الداعمة للشرعية بقيادة المملكة ومواقفهم المساندة للشعب اليمني لاستعادة أمن واستقرار ‏اليمن وصد المخططات الرامية للعبث بأمن المنطقة وتهديد المصالح الدولية.‏