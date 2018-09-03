الاهلي و الهلال الأكثر حضورا جماهيريا

جدة – بدر النهدي

بعد اختتام منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الامير محمد بن سلمان مساء السبت الماضي ، بلقاء الأهلي وضيفه التعاون، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة ” المباراة التي تميزت بحضور جماهيري مرتفع بلغ عدد الحضور 21،970 وبهذا الرقم يعد الحضور الأكثر بعد أن ذهبت الأفضلية لجماهير الهلال في ملعب جامعة الملك سعود حيث بلغ عدد الحضور 22، 076 ، وسجلت الجولة الاولى من هذا العام أرقام مرتفعة في متوسط عدد حضور المشجعين لكل مباراة،

عكس ما عاشته الملاعب السعودية في الجولات الافتتاحية خلال السنتين الماضيتين ‘ حيث وصل عدد الحضور الجماهيري إلى 79 ألف و100 مشجع، بمعدل 9887 مشجعًا للمباراة الواحدة، وهو يفوق ما شهدته جولتي الافتتاح في الموسمين الماضيين مجتمعين، إذ لم يتخطيان حاجز الـ77 ألف متفرج، ما يجعلنا نتوقع موسمًا مثيرًا في الدوري السعودي على جميع الأصعدة ، وجاءت ترتيب أكثر المباريات حضور في الجولة الاولى من منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان كالاتي : أولا مباراة الهلال والفيحاء من حيث الحضور الجماهيري، حيث حضرها 22.076 مشجعًا، يليها مباراة الأهلي والتعاون بحضور 21.970 مشجعًا، أما مواجهة أحد والنصر فجاءت في المركز الثالث بـ17.794 مشجعًا.