العدد 21820 20 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الباحة تبحث استعداداتها للمشاركة في مهرجان الجنادرية

0 تعليق 29 مشاهدة
الباحة تبحث استعداداتها للمشاركة في مهرجان الجنادرية
شارك عبر واتساب

تنفيذا لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

لمشاركة المنطقة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية “31 ” .

عقد اليوم اجتماع رؤساء اللجان التنفيذية وممثلي الإدارات الحكومية بالمنطقة المشاركة .

برئاسة مدير عام التطوير السياحي بإمارة المنطقة رئيس وفد المنطقة المشارك محمد غرم الله لافي .

11

واستعرض رؤساء اللجان الاستعدادات النهائية للمشاركة وخطط تقديم وتنفيذ الأعمال المكلفة بها.

ومدى تنفيد التوصيات والتوجيهات السابقة ، كما تم استعراض أبرز ملامح المشاركة من قبل ممثلي الإدارات الحكومية .

وأكد رئيس الوفد خلال الاجتماع أهمية بذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى وتطلعات سمو أمير المنطقة .

نحو الاستمرار بالتميز الذي شهدته مشاركة المنطقة خلال الأعوام الماضية ، مشيرا إلى أن توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة محفز رئيسي للتميز المنشود .

الوسوم:,

التصنيف: الثقافيـة,محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق