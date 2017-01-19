الباحة تبحث استعداداتها للمشاركة في مهرجان الجنادرية

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تنفيذا لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

لمشاركة المنطقة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية “31 ” .

عقد اليوم اجتماع رؤساء اللجان التنفيذية وممثلي الإدارات الحكومية بالمنطقة المشاركة .

برئاسة مدير عام التطوير السياحي بإمارة المنطقة رئيس وفد المنطقة المشارك محمد غرم الله لافي .

واستعرض رؤساء اللجان الاستعدادات النهائية للمشاركة وخطط تقديم وتنفيذ الأعمال المكلفة بها.

ومدى تنفيد التوصيات والتوجيهات السابقة ، كما تم استعراض أبرز ملامح المشاركة من قبل ممثلي الإدارات الحكومية .

وأكد رئيس الوفد خلال الاجتماع أهمية بذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى وتطلعات سمو أمير المنطقة .

نحو الاستمرار بالتميز الذي شهدته مشاركة المنطقة خلال الأعوام الماضية ، مشيرا إلى أن توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة محفز رئيسي للتميز المنشود .