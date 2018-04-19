الباحة» تكتسي بالبياض

الباحة ــ وكالات

لبست مدينة الباحة ومتنزه غابة رغدان، وجبال محافظة بني حسن والقرى التابعة حلة زاهية، واكتست بالبياض، عقب تساقط كميات كبيرة من البرد، مصحوبة بأمطار غزيرة ، شملت المدينة ومحافظات بني حسن، والمندق، والقرى، والمخواة، وبلجرشي، وعقبة الملك فهد بالباحة.

فيما تساقطت الأمطار على مراكز بيضان، وبني ضبيان، ودوس وبني عدوان، وهوران، والجوة، وبني كبير، والرهوة، وبني سار، والأطاولة، وقرن ظبي، وعدد من القرى والمواقع السياحة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

ودفعت تلك الأجواء العديد من المواطنين من الشباب والعائلات للخروج والاستمتاع بأجواء جميلة ومعتدلة، ومشاهدة قمم الجبال وسفوحها التي توشحت بالبياض، فيما أعطت شلالات المياه الجارية من قمم الجبال لتصب في بطون الأودية منظراً أخاذاً، زاد من جمال طبيعة منطقة الباحة.