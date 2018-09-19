البارسا يسحق آيندهوفن والإنتر يصعق توتنهام

افتتح برشلونة الإسباني مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على ضيفه أيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة، أمس في المجموعة الثانية، سجل منها قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية “هاتريك”.

وبدا الفريق الإسباني مصرا على تقديم نفسه مرشحا للقب سادس في المسابقة وأول منذ 2015، وحقق فوزه الـ25 في 27 مباراة خاضها على ملعب “كامب نو” في المسابقة بينها تعادلان، منذ خسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة في الأول من مايو 2013.

وحقق فريق إنتر ميلان الإيطالى فوزا مثيرا على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزى، بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار قاتل بنتيجة 2/1، فى المباراة التى أقيمت بينهما، على ملعب “جوزيبى مياتزا”، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

سجل كريستيان إريكسن هدف التقدم لصالح توتنهام ضد الإنتر فى الدقيقة 54 من زمن المباراة، وأدرك ماورو إيكاردى التعادل للفريق صاحب الأرض والجمهور فى الدقيقة 86 من زمن اللقاء، ثم خطف ماتياس فيتشينو هدف الفوز فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة. بهذه النتيجة، يحصد إنتر ميلان 3 نقاط جاء بها فى المركز الثانى للمجموعة الثانية بدورى الأبطال، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة .