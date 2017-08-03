الباروم يضرب برباعية والأواكس يُمتع بخماسية

عسفان- البلاد

في خامس أيام بطولة عسفان لكرة القدم، تقابل فريقا السد ، وشركة حسين باروم. بدأت المباراة سريعة، ومثيرة، وكشر فريق الباروم عن أنيابه، وسجل هدفين في الشوط الأول، أنهى بهما آمال فريق السد ، ومع بداية الشوط الثاني يسجل الباروم الهدف الثالث على الطريقة الماجدية، ولم يهدأ الباروم حتى أحرز الرابع ، لينتهي اللقاء بأربعة أهداف للا شيء، وفي اللقاء الثاني، الذي جمع فريقي فرسان رابغ، والأواكس، أبدع لاعبو الفريقين في تقديم مستوى راقٍ من كرة القدم الجميلة والممتعة. تقدم الأواكس بهدفين في الشوط الأول مقابل هدف، ومع انطلاق الشوط الثاني، تزداد الإثارة، ولم تتوقف المباراة. بل جاءت سريعة في كل شيء، وأبدع الفريقان حتى انتهت المباراة بفوز الأواكس٥-٢.

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