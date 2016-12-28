البار يحل خلاف مرسي وسمرقند .. وعبدالرحمن يطالب بصرف راتب للاعبين

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مكة المكرمة-عبدالله محمد

استضاف امين العاصمة المقدسة معالي الدكتور اسامة البار بمنزله بمكة المكرمة رئيس الوحدة السيد هشام مرسي ونائبه الدكتور محمد سمرقندي لحل الخلاف الناشب بين الطرفين .

حيث يشتكي نائب الرئس من تهميشه من قبل الرئيس السيد هشام مرسي في حين أكد مرسي بان الانظمة والتعليمات تنص لان اتخذ القرار لما فيه مصلحة النادي هذا الامر اغضب نائب الرئيس ومن هنا نشب الخلاف بينهما ولعل اجتماعا يكون بمثابة تصالح الطرفين والوقوف مع بعضهما كون امور النادي تحتاج للتعاون والتكاتف ولملمة شتات الفريق الاول قبل وقوع الفاس بالراس .

من جهة أخرى ادى الفريق الوحداوي مرانه مساء امس على ملعب النادي استعدادا للقاء الرائد يوم الجمعة بالشرائع بحضور المدرب المصري عادل عبدالرحمن وبمتابعة من رئيس النادي وبحضور جميع اللاعبين

حيث ركز المدرب على اقفال المنطقة الخلفية والاعتماد على الهجمة ولعب الكرات الطولية لمهاجم الفريق مختار فلاتة وترجمتها لاهداف. كما طالب المدرب عادل عبد الرحمن من ادارة النادي صرف راتب شهر قبل لقاء الرائد لتحفيز اللاعبين وحثهم للفوز ولعب المباراة بروح عالية.