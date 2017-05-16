البار يدشن مشاريع استثمارية بمكة المكرمة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

دشن معالي امين العاصمة المقدسة الدكتور اسامة بن فضل البار أمس واحداً من المشاريع الاستثمارية الكبرى التى طرحتها الامانة ممثلة في الادارة العامة للعقارات والمشاريع المستدامة من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، واتساقا مع الرؤية الوطنية للمملكة ٢٠٣٠ ، حيث قام معاليه بوضع حجر الأساس للمشروع المتمثل في إنشاء مستشفى خيري سعودي بالمملكة في أطهر البقاع في مخطط ولي العهد جنوب مكة المكرمة .

وكان معاليه قد قام صباح أمس بجولة تفقدية شملت عددا من المشاريع الاستثمارية ذات الانشطة المختلفة والجاري تنفيذها حاليا في عدد من المواقع بمكة المكرمة ، حيث وقف معاليه في البداية على مشروع الحكير الترفيهي بحي الزاهر والذي تم انجاز نسبة كبيرة منه ، وأطلع على محتوياته التي تشمل قاعة افراح ومدينة العاب ترفيهية وكافيهات وخدمات عامه ،

وتبلغ مساحته الاجماليه (27.194)م2 ، ثم انتقل معاليه الى منطقة العكيشية ، حيث مشروع المدينة الطبية الواقع أمام مخططات ولي العهد (5-6-7-8) والذي يحتل مساحة (58.000) متر مربع تقريبا ، ويحتوي المشروع على مستشفى وكلية طب للبنين والبنات وسكن للموظفين ومستشفى عام ذات مواصفات عالمية بسعة ٤٠٠ سرير وكذلك مستشفى تعليمي بسعة ١٠٠ سرير لدعم برامج التدريب لكلية الطب ، اضافة الى ما سيوفره المشروع من مئات الفرص الوظيفية للشباب ، واطلع معاليه على سير العمل في تلك المشاريع ونسبة الانجاز ، مبديا ارتياحه للمراحل التي تم انجازها .

وأكد معالي أمين العاصمة المقدسة أن مكة المكرمة – حماها الله – منطقة جاذبة للاستثمارات من خلال القيمة العالية للأراضي وما تتميز به من استقطاب الملايين من الزوار في كل عام ، وهي تعد السوق الأجذب للاستثمارات التجارية والعقارية ، لافتا الى أن حجم الاستثمارات في العاصمة المقدسة يتخطى مئات المليارات حيث شملت المشاريع الاستثماريه مختلف الانشطة كالمدن الصناعية والترفيهية وإنشاء مدينة للسيارات وغيرها من االمشاريع التي ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى للشركات في السنوات القادمة بإذن الله .

واختتم الدكتور البار حديثه مبينا ان جميع مشاريع الامانة تأتي استجابة لنداء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل في تنمية الانسان والمكان وبما يحقق رؤية المملكة لعام 2030 ، مؤكدا بأن امانة العاصمة المقدسة لن تتوانى عن دعم كافة المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تساهم في تطوير مختلف القطاعات والخدمات بمكة المكرمة .