الباشا يعتذر لجماهير الخليج بعد هبوطه

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جدة- البلاد

وجه فوزي الباشا، رئيس نادي الخليج رسالة لجماهير النادي، في أول تعليق له، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى. وكتب الباشا عبر حسابه على موقع “تويتر” تغريدتين، قال فيهما: “اقدم اعتذاري للجمهور الخلجاوي”العظيم” نيابة عن الإدارة، واللاعبين، والجهاز الفني؛ لهبوطنا الذي نتحمله للأولى، ونتفهم جيدا ردود الفعل المصاحبة. وأضاف الباشا: خليجنا قادر- بحول الله- على العودة برجاله “المخلصين” لجميل، شرط أن نعترف بالأخطاء، ونتعلم منها. شكرا لكل من ساند الخليج، بالكلمة، أو الفعل.