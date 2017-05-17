الباطن سنة جديدة (جميل )

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حفر الباطن ــــ البلاد

حسم فريق الباطن أمر بقائه في دوري ” جميل “، للمحترفين لكرة القدم للموسم المقبل، بعد تعادله مع نجران بهدفين لكل منهما، خلال مواجهتهما أمس، على ملعب نادي الباطن بمحافظة حفر الباطن ، في إياب ملحق الصعود. جاء الباطن بالهدف الأول في الدقيقة 39 عن طريق جورجي داسيلفا ، قبل أن يرد نجران بثنائية عن طريق حمد آل منصور في الدقيقة 47 ، وحمد الربيعي عند الدقيقة 50 ، فيما عادل النتيجة للباطن اللاعب خالد الدخيل بالدقيقة 57، وكان الباطن قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الخميس الماضي بهدف دون رد ، حيث أصبح آخر الفرق المتأهلة لمنافسات دوري المحترفين للموسم المقبل.