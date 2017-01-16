الباطن يختتم معسكره ويضم الحارثي
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الدوحة- وكالات
أعلن نادي الباطن عن التعاقد مع محمد الحارثي لاعب الاهلي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. ونشر الباطن بيانا أكد فيه أن اللاعب وقع على عقد إعارة حتى نهاية الموسم، وجرى التوقيع في معسكر الباطن في الدوحة. التوقيع تم بحضور مدير الفريق منصور الظفيري، ووكيل أعمال اللاعب عبد الله القرني. وقد غادرت بعثة نادي الباطن العاصمة القطرية الدوحة بعد نهاية معسكر الفريق ، وخاض الباطن معسكرا في الدوحة تحضيرا لعودة مباريات دوري جميل للمحترفين. واستمر المعسكر لمدة 12 يوما، وذكر الباطن أن بعثة الفريق ستتوجه إلى الأحساء، حيث ستقيم فيها حتى موعد مباراة العدالة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
الوسوم:الباطن يختتم معسكره
التصنيف: الرياضة
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