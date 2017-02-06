الباطن يستأنف تدريباته

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حفر الباطن – البلاد

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لخوض التدريبات، بعد الراحة التي منحها لهم المدير الفني خالد القروني لمدة يومين.

وكان الباطن قد تمكن من الفوز في الجولة الماضية على الاتفاق بهدفين دون رد بالجولة 17 من دوري جميل للمحترفين.

وبدأ المدرب المران بجلسة مع لاعبيه، وشكرهم على ما قدموه أمام الاتفاق، ووجه لهم رسالة؛ حيث طلب منهم نسيان المباراة، والتركيز في القادم. بعد ذلك بدأت التدريبات باللف حول الملعب، أعقبها تدريبات لياقية وتكتيكية، ثم مناورة على منتصف الملعب.