العدد 21804 04 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الباطن يعسكر في الدوحة

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الباطن يعسكر في الدوحة
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الدمام – حمود الزهراني

وصلت مساء أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن العاصمة القطرية الدوحة، لإقامة معسكر إعدادي خلال فترة توقف دوري جميل، حيث يستمر المعسكر أسبوعين. ويسعى الباطن لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر تحضيراً للمتبقي من مباريات الدور الثاني من دوري جميل للمحترفين. ويسعى المدرب الوطني خالد القروني الاستفادة من المعسكر الإعدادي لإصلاح الأخطاء التي تسببت في وضع الفريق المتأزم في سلم ترتيب الدوري.

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التصنيف: الرياضة

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