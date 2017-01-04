الباطن يعسكر في الدوحة
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الدمام – حمود الزهراني
وصلت مساء أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن العاصمة القطرية الدوحة، لإقامة معسكر إعدادي خلال فترة توقف دوري جميل، حيث يستمر المعسكر أسبوعين. ويسعى الباطن لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر تحضيراً للمتبقي من مباريات الدور الثاني من دوري جميل للمحترفين. ويسعى المدرب الوطني خالد القروني الاستفادة من المعسكر الإعدادي لإصلاح الأخطاء التي تسببت في وضع الفريق المتأزم في سلم ترتيب الدوري.
الوسوم:الباطن في الدوحة
التصنيف: الرياضة
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