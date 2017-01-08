الباطن يلتقي شنغهاي الصيني بالدوحة
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الدوحة- وكالات
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مساء اليوم نظيره شنغهاي الصيني ضمن معسكره الإعدادي المقام بقطر. وكان الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قد أجرى حصة تدريبية على ملعب المريخية القطري. واشتمل التدريب على تكثيف الجوانب اللياقية أعقبها تدريبات تكتيكية متنوعة، واختتم التدريب بتمارين الإطالة. ويخوض الباطن حاليا معسكرا إعداديا بقطر خلال فترة التوقف الحالية لدوري جميل للمحترفين.
الوسوم:الباطن يلتقي شنغهاي
التصنيف: الرياضة
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