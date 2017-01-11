الباطن يهدد أحمد حمودي

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حفر الباطن- البلاد

هدد نادي الباطن المحترف المصري أحمد حمودي ، بتحويله إلى لاعب استثماري ، ملزم بالبقاء بالنادي ، يؤدي تدريبات صباحية ومسائية ، حتى نهاية عقده مع النادي ، الذي يتبقى فيه أكثر من ستة أشهر ، وذلك رداً على سفره إلى القاهرة من تلقاء نفسه، وعدم التجاوب مع أي اتصالات من النادي.

وكشف مبارك الظفيري نائب رئيس الباطن، أن أحمد حمودي تعامل بدون احترافية مع النادي، عندما قرر السفر دون إذن مسبق إلى القاهرة منذ 12 يومًا، متجاهلاً الرد على اتصالات النادي لمعرفة سبب مغادرته دون إذن.

وأضاف الظفيري: إن النادي رفع شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلى الاتحاد الدولي للعبة ، لحفظ حقوق الباطن مع اللاعب ، مشيراً إلى أن حمودي استلم حتى الآن ما يقارب 70% من مستحقاته ، وان كان له متأخرات فتمثل فقط راتب شهرين ، ونحن جاهزون للحديث معه لحل أي مشاكل عالقة ، لكنه للأسف لم يرد حتى الآن على اتصالاتنا. تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية أكدت اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الأهلي المصري ، لكن لابد من موافقة نادي الباطن الذي وقع عقداً مع اللاعب لمدة سنة.