البايرن يتخطى كولن بثلاثية ويوسع الفارق أمام منافسيه

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إعداد- محمود العوضي

استطاع بايرن ميونيخ الثأر من تعادله ذهاباً مع كولن، وانتصر عليه بميدانه بثلاثية نظيفة في لقاء شهد على مواصلة الغزارة التهديفية البافارية.

مدرب بايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتي فضل إراحة كل من روبن وريبيري، وألونسو، وهوميلس، وأعاد إشراك لام بعد إراحته منتصف الأسبوع، في حين اضطر مدرب كولن شتوغير لإقحام هاينتز بالوسط رفقة هوغير بظل غياب نجم الفريق هيكتور. أصحاب الأرض سعوا لمجاراة بايرن من حيث خلق الخطورة، لكن نوير كان بالمرصاد لمحاولة كليمينس، في حين لم يحتاج بايرن لمحاولات كثيرة قبل أن يتابع مارتينيز عرضية فيدال ليعلن عن افتتاح التسجيل “د25”.

الضيوف بدأوا مسار السيطرة بعد التقدم بهدف، وسعى ليفاندوفسكي ومولر لإضافة هدف آخر، لكن كيسلير تمكن من إنقاذ مرماه ، في الشوط الثاني لم ينتظر بايرن كثيراً؛ كي يحسم تفوقه حيث نجح بيرنات باستثمار تمريرة مولر لينطلق بالكرة باتجاه مرمى كيسلير ويعلن عن تسجيل الهدف الثاني “د48″، أفضلية بايرن بقيت حاضرة من حيث السيطرة وسط سجال من الطرفين بحساب المحاولات، لكن زولر وأوساكو عانيا أمام تألق دفاع بايرن،

أما البديل ريبيري فاستغل تنسيقاً مميزاً مع بيرنات ليستغل تمريرته الأرضية، ويعلن عن تسجيل الهدف الثالث “د90” قبل لحظات من إطلاق الحكم لصافرة نهاية اللقاء بفوز بافاري كبير بثلاثية. بهذا الفوز رفع بايرن رصيده إلى 56 نقطة موسعاً الفارق مع ثاني الترتيب لايبزيغ إلى 7 نقاط، أما كولن فتجمد رصيده عند 33 نقطة بالمركز السابع.