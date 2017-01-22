البايرن يقتنص فرايبورغ بصعوبة

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إعداد- محمود العوضي

خطف بايرن ميونيخ فوزا ثمينا من معقل مضيفه فرايبورغ، وتفوق عليه بهدفين لهدف ليحتفل بانتصاره السادس على التوالي. مدرب بايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتي اختار الاعتماد على مولر خلف ليفاندوفسكي بالهجوم، ومبقياً ريبيري على الدكة. أما مدرب فرايبورغ سترايش فاختار الإبقاء على لاعب بايرن السابق بيتيرسين كورقة بديلة.

أصحاب الأرض باغتوا حامل اللقب من خلال ضغط مبكر، وإن لم تنجح محاولة فيليب إلا أن هابيرير تمكن من استثمار بينية الرائع غريفو الذي وضع المهاجم وجهاً لوجه تقريباً مع الحارس نوير ممهداً لتمكن فرايبورغ من افتتاح التسجيل “د4”. لهدف المبكر لم يكُن كافياً لإقناع المضيف بالعودة للخلف، فلم يتمكن بايرن من الخروج من نصف ملعبه وفرض سيطرته حتى نهاية أول ثلث ساعة،

لكنه بدأ بعد ذلك بخلق الفرص عبر مولر وليفاندوفسكي وبعد كرتين افتقدتا للدقة تمكن ليفا من متابعة عرضية كوستا برأسه ليعلن عن عودة التعادل “د35”. في الشوط الثاني كثف بايرن ضغطه وأجبر الصاعد من الدرجة الثانية على العودة للخلف. إيقاع الدقائق الأخيرة بدا مرتفعاً للغاية،

فبالوقت الذي كان فيه بايرن يبحث عن خلق الضغط كاد فيليب أن يفاجئه بصاروخية من بعيد لولا انحراف تسديدته عن القائم، كما انطلق بيتيرسين بمرتدة نموذجية وكاد أن يسجل لولا تألق نوير الذي أعطى زملاءه فرصة للبقاء بالمباراة، فاستغل ريبيري ذلك من خلال عرضية استقبلها ليفاندوفسكي بصعوبة قبل أن يودعها الشباك “د90+1” ليهدي بايرن انتصاراً لم يكُن بالمتناول بالوقت القاتل، ورافعاً رصيده إلى 14 هدفا بالدوري هذا الموسم.