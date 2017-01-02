البحرين الأكثر جذبًا للسائح السعودي في 2016

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جدة ــ البلاد

تربعت مملكة البحرين على قائمة الدول الأكثر جذبًا للسياح السعوديين في عام 2016، حسب تقرير إحصائي لمركز ماس للدراسات والأبحاث التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وبلغت نسبة المسافرين إلى البحرين 23% من إجمالي عدد السياح السعوديين، بعدد 4 آلاف رحلة جوية، شملت أكثر من 30 مليون ليلة سياحية، وفقًا للتقرير الذي شمل 48 دولة تمثل مقصدًا للسائح السعودي.

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بجذب نحو 20% من عدد السعوديين الذين سافروا في عام 2016، وبعدد رحلات يقارب 3 آلاف رحلة، وقيمة إنفاق تزيد عن 14 مليار ريال.

وفي المركز الثالث جاءت دولة الكويت بجذب 12% من السعوديين المسافرين جوا، أنفقوا ما يزيد على 8 مليارات ريال، ثم جاءت مصر بالمركز الرابع، بجذب 9% من عدد السياح السعوديين، وقيمة إنفاق 7 مليارات ريال.