دولية

البحرين.. القبض على 14 إيرانيا بجوازات سفر وأسماء مزورة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / ذو الحجة / 1439 هـ       9 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على 14 شخصا إيرانيا، دخلوا البلاد بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقية.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها (السبت) أنه فور تأكيد المعلومات الأولية التي توافرت في هذا الشأن، تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم والقبض عليهم.

وأضافت اتضح أنهم يحملون الجنسية الإيرانية وقاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى البلاد، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة، منوها إلى استدعاء أصحاب العمل الذين ضبط لديهم المقبوض عليهم.

ibrahim

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