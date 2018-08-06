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البحرين تؤكد تضامنها التام مع المملكة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / ذو القعدة / 1439 هـ       6 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكدت مملكة البحرين على تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وتأييدها المطلق فيما تتخذه من إجراءات ردًا على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني.

وأعربت مملكة البحرين عن أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلاً في الشؤون الداخلية

للمملكة العربية السعودية استنادًا إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تمامًا مع الحقيقة والواقع

وأكدت على وقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها

وشددت على ضرورة احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية فيها

والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.

ibrahim

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