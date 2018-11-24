البحرين تتهم إيران باستهداف الانتخابات بـ 40 ألف رسالة كاذبة

اتهمت البحرين ، اليوم السبت، إيران باستهداف العملية الانتخابية، بأكثر من 40 ألف رسائل إلكترونية.

وصرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قائلاً إنه “استكمالاً لما تم الإعلان عنه صباح اليوم (السبت) بشأن عدم صحة الرسائل المتداولة والتي تلقاها مواطنون وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من أرقام الهواتف المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة، منوهاً بأن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد من يقف وراء هذه الرسائل”.

وِأشار إلى أن التحريات دلت على وجود عدد من مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين والآخرين في إيران، حيث اخترقوا عدداً من الخوادم بهدف تنفيذ هذه العملية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”. مشيراً إلى أن أعمال الرصد والمتابعة دلت أن إيران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية، استهدفت التأثير سلباً على العملية الانتخابية”.